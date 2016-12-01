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غامبيا: الناخبون يختارون رئيسهم بكرات الرخام‎


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 19:45



غامبيا: الناخبون يختارون رئيسهم بكرات الرخام‎
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بدأ الناخبون في غامبيا، اليوم الخميس، التصويت لأختيار الرئيس من بين ثلاثة مرشحين، أبرزهم يحي جامي رئيس البلاد الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما ومرشح تحالف المعارضة اداما بارو.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها التي يشارك فيها جامعى  ونتائجها غير محسومة سلفا، وذلك يعود إلى تحالف قامت به أحزاب المعارضة في تقديم مرشح موحد لها أملا منها بإسقط الرئيس الحالي عن طريق صناديق الاقتراع.

ويجري التصويت بكرات من الرخام بدلا من بطاقات التصويت المستخدمة في غالبية دول العالم، الطريقة التي دخلت إلى  غامبيا في بداية الستينات  لمساعدة الغامبيين الذين كان أغلبهم أميين  وقتها .

وفي المرحلة الأولى يقدم الناخب بطاقة الناخب لأعضاء مكتبه .. بعد التأكد من وجود اسمه على اللائحة الانتخابية تعطيه اللجنة كرة يتجه بها إلى المنطقة المعزولة التي يوجد بها براميل معدنية تحمل كل واحدة منها صورة أحد المترشحين مع لون و شعار حزبه..
 
للتصويت يقوم الناخب برمي الكرة في فتحة صغيرة معدة على البرميل المعدني المخصص لمرشحه.. كرة واحدة يمكن وضعها في الفتحة و حين تنزل في الفتحة تحدث رنة داخل البرميل لتؤكد لأعضاء المكتب خارج العازل أن الناخب صوت.
 
في نهاية التصويت يتم نقل البراميل إلى مراكز الفرز (العدادين) حيث يتم عد كرات كل مترشح برميلا برميلا و المترشح الحاصل على أكبر عدد من الكرات يعلن فوزه.
 
هذه الطريقة تواجه انتقادات من المعارضة بدعوى أنها متجاوزة و أنها بصفة خاصة عرضة لقابلية التزوير.
 
من جهة أخرى، تشير المعارضة الغامبية إلى عدم الشفافية في عدد الكرات المخصصة للتصويت و المكان الذي تحضن فيه بين انتخابين.
 
و تماما مثل النظام ، تدافع اللجنة المستقلة للانتخابات عن استخدام الكرات ، معتبرة أن الطريقة اقتصادية و عملية بالنسبة للناخبين الأميين.
وبسبب الانتخابات التي يشارك فيها حوالي 890 ألف نسمة من أصل مليوني نسمة تم قطع خدمات الانترنت بينما تشهد خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية اضطرابا.

ولم تشهد غامبيا منذ نصف قرن سوى رئيسين هما دوادا جاوارا والرئيس الحالي يحي جامي.


الكلمات المفتاحية : انتخابات, رخام, غامبيا


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