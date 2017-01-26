غامبيا: بارو يطلب بقاء قوات "الإيكواس" ستة أشهر



طالب رئيس غامبيا المنتخب "أداما بارو"، ببقاء القوة العسكرية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في البلاد لستة أشهر.



وأكد أرفع مسؤول للأمم المتحدة في غرب إفريقيا، "محمد بن شمباس" في مؤتمر صحفي بالعاصمة السنغالية دكار، أن "رئيس غامبيا طلب من القوة العسكرية أن تبقى في البلاد لستة أشهر، مشيرا إلى أن قرار تلبية هذا الطلب يرجع إلى الإيكواس."



وكانت قوة عسكرية تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد دخلت الأراضي الغامبية، بعيد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته "يحي جامي" للسلطة.



وتسعى القوة إلى تسهيل مهمة انتقال الحكم إلى الرئيس المنتخب "آداما بارو"، إذ من المنتظر أن يعود اليوم الخميس إلى العاصمة بانجول لاستلام مهامه رئيسا لغامبيا.

