غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية

ليبيريا تمنع أعضاء الحكومة من السفر

تقرير: "داعش" يترصد دول المغرب العربي

الرئيس البيساوي يبدأ زيارة عمل لموريتانيا

ندوة علمية تحذر من مخاطر المخدرات

الصيد تناقش خطة لمكافحة التلوث بالزيوت

توشيح موظفين في الرئاسة الموريتانية

"دودة الحشد" تدمر المحاصيل الأفريقية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

عبد الله ولد سيديا: كاتب صحافي
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه
رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في
Sahara Media Agency : غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية https://t.co/K8fFNPLead
الثلاثاء 7 فبراير - 22:10
Sahara Media Agency : ليبيريا تمنع أعضاء الحكومة من السفر https://t.co/SM6RtDAsbc
الثلاثاء 7 فبراير - 22:10
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية


دكار - صحراء ميديا
الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 20:57



غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية
مواضيع ذات صلة

أعلنت السلطات الجديدة في غامبيا أن الانتخابات التشريعية ستجري في شهر أبريل المقبل، وهي أول استحقاق انتخابي في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق يحيى جامي يناير الماضي.
 
وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات في بيان وزعته اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات التشريعية قد تم تحديد موعدها في السادس من شهر أبريل 2017.
 
وأضاف البيان الموقع من طرف رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات آليو مومار انجي، أن الانتخابات البلدية ستجري عاماً بعد الانتخابات التشريعية، أي 12 أبريل 2018.
 
وقال البيان إن هذين الانتخابين سيمكنان من إكمال الدورة الانتخابية في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 01 ديسمبر 2016، والتي انتهت بفوز الرئيس الحالي أداما بارو.
 
ويضم البرلمان الغامبي 53 نائباَ، من ضمنهم 5 نواب يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه الدستور.
 


الكلمات المفتاحية : بارو, برلمان, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة