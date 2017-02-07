غامبيا: تحديد موعد الانتخابات التشريعية



أعلنت السلطات الجديدة في غامبيا أن الانتخابات التشريعية ستجري في شهر أبريل المقبل، وهي أول استحقاق انتخابي في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق يحيى جامي يناير الماضي.



وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات في بيان وزعته اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات التشريعية قد تم تحديد موعدها في السادس من شهر أبريل 2017.



وأضاف البيان الموقع من طرف رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات آليو مومار انجي، أن الانتخابات البلدية ستجري عاماً بعد الانتخابات التشريعية، أي 12 أبريل 2018.



وقال البيان إن هذين الانتخابين سيمكنان من إكمال الدورة الانتخابية في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 01 ديسمبر 2016، والتي انتهت بفوز الرئيس الحالي أداما بارو.



ويضم البرلمان الغامبي 53 نائباَ، من ضمنهم 5 نواب يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه الدستور.

