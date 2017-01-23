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غامبيا: تعيين سيدة في منصب نائب رئيس الجمهورية


بانجول - صحراء ميديا
الاثنين 23 يناير 2017 - 23:52



غامبيا: تعيين سيدة في منصب نائب رئيس الجمهورية
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عين الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو، اليوم الاثنين، فاتيماتا جالو تامباجانغ في منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك في أول قرار رسمي يتخذه الرئيس الجديد منذ تنصيبه الخميس الماضي.
 
وكانت فتيماتا هي العقل المدبر للمظاهرات التي عاشتها غامبيا العام الماضي وتسببت في اعتقال أوسمان جاربو، رئيس أكبر أحزاب المعارضة في عهد الرئيس السابق يحيى جامي، والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة.
 
وطالبت المعارضة الغامبية خلال تلك المظاهرات بالكشف عن جثة الأمين العام للحزب المعارض، الذي تقول المعارضة إنه توفي تحت التعذيب خلال اعتقاله في سجون جامي.
 
وسبق أن تولت فاتيماتا عدة مهام سياسية بارزة في غامبيا، من أشهرها أنها كانت مستشارة للرئيس الغامبي الأسبق دياورا الذي أطاح به جامي في انقلاب أبيض عام 1994.
 
وتعد واحدة من المعارضين الأوائل في عهد جامي، وظلت دوماً تكافح من أجل توحيد صفوف المعارضة من أجل الإطاحة بحكمه.
 


الكلمات المفتاحية : بارو, جامي, غامبيا


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