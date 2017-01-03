غامبيا تغلق ثلاث محطات إذاعية خاصة

أغلقت السلطات الغامبية ثلاث محطات إذاعية خاصة في العاصمة بانجول، دون أن تكشف عن سبب استهداف المحطتين.



وقال رئيس نقابة الصحفيين في جامبيا إميل توراي إن محطتي "تيرانجا إف إم" و "هيل توب" الإذاعيتين أغلقتا يوم الأحد، مضيفا أنه لا توجد لديه تفاصيل أخرى .



في حين قال موظف في محطة أفري التي تملكها شركة أفريسيل للهواتف في جامبيا إن أربعة من أفراد المخابرات وضابط شرطة أغلقوا المقر الرئيسي للمحطة في نفس اليوم .



وقال الصحفي العامل بمحطة أفري إن السلطات ربما استهدفت المحطة لأنها أذاعت تفاصيل تنصيب بارو المزمع في 19 يناير الجاري.



وكان متحدث باسم الحكومة قد قال في بادئ الأمر إنه لا يستطيع تأكيد عمليات الإغلاق، دون أن ينفيها.



وتشهد غامبيا أزمة سياسية كبيرة، بعد أن عاد "يحي جامي" عن اعترافه بالهزيمة أمام مرشح المعارضة آداما بارو، ودعا بعد ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة في خطوة أدانتها قوى المعارضة المحلية والدول الأجنبية .