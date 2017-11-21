   
صحراء ميديا Sahara Media

غامبيا تمسح آثار "جامي" وتسحب العملة التي تحمل صورته


دكار - صحراء ميديا
الاحد 26 نونبر 2017 - 12:45



غامبيا تمسح آثار "جامي" وتسحب العملة التي تحمل صورته

أعلنت السلطات في دولة غامبيا أنها بصدد سحب العملة الورقية التي تحمل صور الرئيس السابق يحيى جامي الذي أطيح مطلع العام الجاري (2017) بعد عقدين من حكمه لغامبيا بقبضة من حديد.
 
وقال محافظ البنك المركزي الغامبي بكاري جامي، إن البنك سيضخ في السوق أوراقاً جديداً ابتداء من شهر فبراير 2018، ستكون خالية من صور الدكتاتور، وأوضح محافظ البنك أن العملة الجديدة ستكون ورقية ومن فئة 200 و20 دالاسي.
 
ويعد سحب العملة القديمة التي تحمل صور جامي، بمثابة محو لآخر آثار الرجل الذي حكم البلاد بقبضة من حديدة طيلة 22 عاماً، وانتهى به المطاف في منفاه الاختياري بدولة غينيا الاستوائية.
 
وكان جامي قد أقدم عام 2015 على ضخ أوراق من العملة تحمل صورته، بالتزامن مع جملة من القرارات المثيرة للجدل، على غرار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلد الذي لا يوجد به أي متحدثين بالعربية.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, جامي, عملة, غامبيا
 
تويتر
صحراء ميديا | خفض المساعدات الخارجية يسبب تزايدا في حالات الملاريا https://t.co/vgjvs5kUW5خفض-المساعدات-الخارجية-يس… https://t.co/1Vjlz8BXz2
صحراء ميديا | موريتانيا تدين هجوم "مسجد الروضة" بمصر https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تدين-هجوم-مسجد-الروضة-بمصر_a36782.html
فيسبوك
الأكــثر قراءة

الجيش في زيمبابوي يطيح بـ"موجابي" أقدم حكام أفريقيا

اعتقال وزير سنغالي سابق بنيويورك في قضية "فساد ورشوة"

زيمبابوي: منانجاجوا يؤدي اليمين خلفاً لموجابي

غامبيا: الرئيس "بارو" يطيح بوزير الداخلية المقرب منه

زيمبابوي: مظاهرات شعبية تطالب برحيل روبيرت موجابي

"التمساح" يحكم قبضته على زيمبابوي ويعرض إستراتيجيته

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة