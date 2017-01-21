غامبيا تودع جامي بعد أكثر من عقدين من الحكم



غادر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي بلاده مساء اليوم السبت، مختتما بذلك أكثر من عقدين من الزمن قضاها رئيساً للبلاد التي حكمها بقبضة من حديد.



وحظي جامي خلال مغادرته لمطار بانجول الدولي بمراسم توديع الرؤساء، إذ كان برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، إذ تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وسارا على السجاد الأحمر حتى سلم الطائرة الخاصة، فيما كان على متن الطائرة الموريتانية بعض المقربين من جامي، بالإضافة إلى أمتعته.



وعند صعوده سلم الطائرة، لوح الرئيس الغامبي السابق بالمصحف والعصا والسبحة لعدد من المواطنين الغامبيين الذين حضروا على مدرج المطار، فيما تفاعل معه بعض هؤلاء بالصراخ وبعضهم بالبكاء.



ولم يعلن عن الوجهة التي سيغادر نحوها الرئيسان، في ظل أنباء شبه مؤكدة عن استعدادات لاستقبالهما في العاصمة الغينية كوناكري.