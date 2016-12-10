غامبيا: جامي يعلن رفضه لنتائج الإنتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الغامبي الخاسر فى الانتخابات الرئاسية يحي جامى رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات التى جرت نهاية الأسبوع الماضي.



وخسر جامي الإنتخابات الرئاسية أمام مرشح المعارضة آداما بارو وفق ما أعلنه رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في غامبيا لعدد من الصحفيين الجمعة قبل الماضي.



و أقر الرئيس الغامبي يحيى جامي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس قبل الماضي وأسفرت عن فوز مرشح المعارضة آداما باراو.



وظهر جامي في إحدى القنوات التفزيونية وهو يجري اتصالا هاتفيا على براو لتهنئته بفوزه، قائلا: " أهنئك لقد انتخبت رئيسا لغامبيا، أتمنى لك الأفضل، (...) أنا أؤمن بالله وكمسلم أقبل هذه الخسارة" فيما رد عليه براو بالقول "أشكرك وسأعمل بنصائحك".



وأشارت النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية إلى تقدم مرشح ائتلاف المعارضة أداما بارو بنسبة 45 في المائة من أصوات الناخبين.



ووصل جامي إلى الحكم في غامبيا قبل 22 عاماً في انقلاب عسكري أبيض، وحكم البلاد بقبضة من حديد، تعرض لعدة انقلابات عسكرية انتهت بالفشل وأعقبتها عمليات قمع وتصفيات وحشية.



وأوضحت النتائج تقدم مرشح المعارضة بحصوله على 263 ألف صوت، مقابل 212 ألف صوت لجامي، و112 ألف صوت لمرشح ثالث.



