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غامبيا: طائرة الرئيس الموريتاني تتجه نحو نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 00:29



غامبيا: طائرة الرئيس الموريتاني تتجه نحو نواكشوط
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غادرت طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعيد منتصف ليل الجمعة/السبت العاصمة الغامبية بانجول عائدة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى العاصمة الغامبية زوال اليوم الجمعة، ليقضي قرابة 12 ساعة متواصلة من المفاوضات في إطار وساطة لحل الأزمة السياسية التي تضرب غامبيا منذ أكثر من شهر.

وقد مكنت وساطة الرئيس الموريتاني، برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، من تفادي التدخل العسكري في غامبيا من أجل الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي الذي رفض الاعتراف بنتائج انتخابات رئاسية فاز بها مرشح المعارضة أداما بارو.

وتأتي مغادرة الطائرة الرئاسية الموريتانية بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي انسحب بموجبه يحيى جامي من السلطة، مقابل ضمانات ستمكنه من العيش في بلد كمنفى اختياري.

وكان جامي قد ألقى خطاباً من مكتبه بالقصر الرئاسي بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا دوندي، أعلن فيه التنحي عن السلطة من أجل الحفاظ على مصلحة بلاده وإبعاد شبح الحرب عنها.

وأكد جامي في خطابه الذي نقلته وسائل الإعلام العمومية في البلاد، أنه يتخلى عن السلطة تفادياً للتدخل العسكري، متهماً دولاً لم يذكرها بالاسم بأنها ترغب في الزج بغامبيا في صراع مسلح عواقبه وخيمة، على حد تعبيره.

ولم يعلن جامي في الخطاب عن الجهة التي ستكون منفاه الاختياري، فيما ترجح الأنباء أن يتوجه إلى العاصمة الغينية كوناكري حيث بدأت الاستعدادات لاستقباله.

ومن المنتظر أن تعود الطائرة الموريتانية فجر السبت إلى العاصمة الغامبية بانجول، من أجل نقل يحيى جامي إلى وجهته التي اختار للإقامة فيها رفقة أفراد أسرته وبعض المقربين منه.


الكلمات المفتاحية : السنغال, عزيز, غامبيا


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