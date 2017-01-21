غامبيا: طائرة لنقل جامي وتحرك عسكري قرب المطار

في غضون ذلك لاحظ مراسلون دوليون في العاصمة الغامبية بانجول، تحركاً عسكرياً للجيش في محيط مطار بانجول الدولي، فيما بدت الشوارع هادئة وخالية بشكل نسبي من الحركة.



وكان الجيش الغامبي والمصالح الأمنية في البلاد، قد أصدرت مساء أمس الجمعة بياناً مشتركاً دعت فيه الغامبيين إلى الهدوء وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة ولا تدعو للقلق.



وتمركزت وحدات من الجيش على متن شاحنات عسكرية عند ملتقيات الطرق القريبة من المطارات، فيما يعتقد أنها استعدادات لخروج الرجل الذي حكم البلاد لأكثر من 22 عاماً.



وكان جامي قد تنازل عن الحكم ليل الجمعة/السبت بعد وساطة ناجحة قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي، أسفرت عن اتفاق يخرج جامي من الحياة السياسية للبلاد كقابل ضمانات بعدم الملاحقة القضائية له ولرجاله، والسماح له بأخذ أمواله وعدم تجميد أرصدته البنكية، وضمان سلامته وأفراد أسرته خلال الجرود من غامبيا.

