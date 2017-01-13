غامبيا: طلب لتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب

طالب حزب التحالف الوطني لإعادة التوجيه والبناء، الذي ينتمي إليه الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي، المحكمة العليا يوم أمس بإصدار أمر قضائي لتعطيل مراسم تنصيب منافسه.





وأكد كبير قضاة المحكمة العليا "ايمانويل فاجبنلي" إستلام الطلب الذي قدمه "إدوارد جوميز" وهو محام عن الحزب الذي ينتمي إليه جامي، وأرجأ فاجبنلي النظر في الطلب إلى السادس عشر من يناير، لكنه لم يذكر متى ستصدر المحكمة قرارها.





وقال عزيز بنسودة الأمين العام لنقابة المحامين في جامبيا، إن أمرا قضائيا بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب سيكون غير دستوري، مؤكدا أن المحكمة ليس لها أي تفويض لتعطيل مراسم التنصيب."





وكان "أداما بارو" الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويحظى بدعم من المجتمع الدولي قال إنه سيمضي في مراسم تنصيبه المقررة في التاسع عشر من يناير الجاري على الرغم من رفض يحي جامي نتيجة الانتخابات.

