غامبيا: طلب لتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب

البرلمان الموريتاني يختتم دورته الأولي لسنه 2017

صحة: لا مضادات اكتئاب في العشر سنوات المقبلة

وزارة البيئة تجري استقصاء حول مشروع لـ"تازيازت"

قرعة أمم افريقيا تضع موريتانيا في مجموعة صعبة

بعد عام.. كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "واغا"

موريتانيا تسن قانوناً جديداً يمنع الصيد غير الشرعي

الحكومة الموريتانية تعلن عن جائزة جديدة للجودة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب
Sahara Media Agency : البرلمان الموريتاني يختتم دورته الأولي لسنه 2017 https://t.co/1JR85oeoC1
الجمعة 13 يناير - 10:45
Sahara Media Agency : صحة: لا مضادات اكتئاب في العشر سنوات المقبلة https://t.co/ks9eaC16H7
الجمعة 13 يناير - 10:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

غامبيا: طلب لتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 13 يناير 2017 - 10:22



غامبيا: طلب لتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب
مواضيع ذات صلة

طالب حزب التحالف الوطني لإعادة التوجيه والبناء، الذي ينتمي إليه الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي، المحكمة العليا يوم أمس بإصدار أمر قضائي لتعطيل مراسم تنصيب منافسه.


وأكد كبير قضاة المحكمة العليا "ايمانويل فاجبنلي" إستلام الطلب الذي قدمه "إدوارد جوميز" وهو محام عن الحزب الذي ينتمي إليه جامي، وأرجأ فاجبنلي النظر في الطلب إلى السادس عشر من يناير، لكنه لم يذكر متى ستصدر المحكمة قرارها.


وقال عزيز بنسودة الأمين العام لنقابة المحامين في جامبيا، إن أمرا قضائيا بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب سيكون غير دستوري، مؤكدا أن المحكمة ليس لها أي تفويض لتعطيل مراسم التنصيب."


وكان "أداما بارو" الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويحظى بدعم من المجتمع الدولي قال إنه سيمضي في مراسم تنصيبه المقررة في التاسع عشر من يناير الجاري على الرغم من رفض يحي جامي نتيجة الانتخابات.



الكلمات المفتاحية : جامع, رئيس, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة