غامبيا: قوات دول "إيكواس" تدخل بانجول

تكريم جناح موريتانيا في معرض مدريد للسياحة

خارجية السنغال: جامي رحل من دون ضمانات

جولة تحديد المصير لخطف بطاقتي التأهل في الكان

جيش "إيكواس" يدخل غامبيا بعد رحيل جامي

احتفاء بدبلوماسية كوندي ومطالبته بـ"مأمورية ثالثة"

موريتانيا: منتدى المعارضة يجدد رفضه لتعديل الدستور

بانجول-كوناكري-مالابو.. تفاصيل رحلة جامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : تشكلة المنتخبين: #غينيابيساو : #بوركينافاسو https://t.co/SRriK8HsSQ
الاحد 22 يناير - 19:03
Sahara Media Agency : مباريات اليوم من الجولة الأخيرة من الدور الأول: #الكاميرون : #الغابون #غينيابيساو : #بوركينافاسو #can2017
الاحد 22 يناير - 19:02
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

غامبيا: قوات دول "إيكواس" تدخل بانجول


بانجول - صحراء ميديا
الاحد 22 يناير 2017 - 18:05



غامبيا: قوات دول "إيكواس" تدخل بانجول
مواضيع ذات صلة

دخلت قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" مساء اليوم الأحد العاصمة الغامبية بانجول، وذلك بعد انتشارها منذ الصباح في الأراضي الغامبية لتأمين انتقال السلطة إلى الرئيس، وفق ما أعلن من طرف "إيكواس".
 
القوات التي دخلت بانجول بعد أقل من 24 ساعة على رحيل الرئيس السابق يحيى جامي، انتشرت في عدد من شوارع العاصمة بانجول من دون أي مقاومة من طرف قوات الجيش والأمن الغامبيين.
 
ويعد وصول قوات "إيكواس" إلى العاصمة بانجول آخر محطات الانتشار في البلاد التي تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى تأمينها قبل تسليم السلطة للرئيس الجديد الموجود حالياً في العاصمة السنغالية دكار.
 
وتتشكل هذه القوات الأفريقية من عناصر من السنغال ونيجيريا وغانا، وتستفيد من غطاء جوي نيجيري يتكون من مروحيات عسكرية وطائرات استطلاع.
 


الكلمات المفتاحية : إيكواس, بانجول, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة