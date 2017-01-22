غامبيا: قوات دول "إيكواس" تدخل بانجول



دخلت قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" مساء اليوم الأحد العاصمة الغامبية بانجول، وذلك بعد انتشارها منذ الصباح في الأراضي الغامبية لتأمين انتقال السلطة إلى الرئيس، وفق ما أعلن من طرف "إيكواس".



القوات التي دخلت بانجول بعد أقل من 24 ساعة على رحيل الرئيس السابق يحيى جامي، انتشرت في عدد من شوارع العاصمة بانجول من دون أي مقاومة من طرف قوات الجيش والأمن الغامبيين.



ويعد وصول قوات "إيكواس" إلى العاصمة بانجول آخر محطات الانتشار في البلاد التي تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى تأمينها قبل تسليم السلطة للرئيس الجديد الموجود حالياً في العاصمة السنغالية دكار.



وتتشكل هذه القوات الأفريقية من عناصر من السنغال ونيجيريا وغانا، وتستفيد من غطاء جوي نيجيري يتكون من مروحيات عسكرية وطائرات استطلاع.

