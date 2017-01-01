غامبيا: لجنة للتحقيق فى أموال الرئيس السابق جامي



أعلن الرئيس الغامبي أداما بارو اليوم السبت تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اتهام الرئيس السابق يحيى جامع بسرقة 50 مليون دولار .



وقال بارو فى تصريح صحافي "إن اللجنة كلفت بالتحقيق في إدارة بعض المشاريع العامة إضافة إلى الممتلكات والمعاملات المالية للرئيس السابق يحيى جامى وعدد من مساعديه".



من جهته، أكد المدعي العام الغامبي أبوبكر تامبادو الذي يشغل كذلك منصب وزير العدل، "أن جميع الجلسات ستكون علنية خلال عمل اللجنة الذي سوف يستغرق ثلاثة أشهر" ، مضيفا أنه بنهاية المدة ستقدم نتائج اللجنة إلى الرئيس.



وشدد المدعي الغامبي على استقلالية اللجنة التي تبدأ عملها بعد شهرين تقريبا من تجميد أصول جامى في البلاد مشيرا إلى أن تلك الخطوة لا تعد تصفية حسابات مع الرئيس السابق.



ويواجه الرئيس السابق يحي جامى اتهاما بسرقة عشرات الملايين من الدولارات من أموال الدولة قبل فراره إلى منفاه في وقت مبكر من هذا العام.

