بالفيديو.. مظاهرات في بانجول بحضور قائد الجيش



خرج متظاهرون مساء اليوم الخميس في شوارع العاصمة الغامبية بانجول، دعماً لتنصيب الرئيس المنتخب أداما بارو الذي جرى في العاصمة السنغالية دكار.



ونشر الرئيس الغامبي الجديد مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، يظهر عشرات المتظاهرين وهم يتجمهرون في أحد شوارع بانجول.



ويوضح الفيديو احتفال المتظاهرين بحضور قائد الجيش الغامبي الجنرال سول بادجي في زيه العسكري، الذي كان يرفع يديه لتحية المتظاهرين فيما كان يعانقه بعض الشباب المتحمسين.



وتأتي هذه المظاهرات في وقت تتقدم قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باتجاه العاصمة الغامبية لإرغام يحيى جامي على التخلي عن الحكم.

