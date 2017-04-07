غامبيا: معسكر الرئيس بارو يكتسح البرلمان



يترقب الغامبيون إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أمس الخميس، في ظل الحديث عن نصر كبير لمعسكر الرئيس الحالي آداما بارو.



وتشير المعلومات الأولية إلى أن 890 ألف صوت تم فرزها حتى صباح اليوم الجمعة، فيما تعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على تجميع نتائج الفرز في الولايات المدن الداخلية للبلاد، وتقوم بعملية توزيعها حسب المناطق قبل إعلانها بشكل نهائي، وفق ما أكدته بعض المصادر.



وتؤكد المصادر أن النتائج التي تم فرزها حتى الآن تشير إلى أن تحالف الرئيس أداما بارو في الطريق نحو تحقيق نصر كاسح والحصول على أغلبية مريحة في البرلمان الغامبي.



وتؤكد نفس المصادر أن معسكر الرئيس ضمن حتى الآن على الأقل 28 من أصل 53 مقعداً في البرلمان يجري التنافس عليها في الانتخابات، بالإضافة إلى 5 مقاعد أخرى يعينها رئيس الجمهورية بحكم الدستور الغامبي.



وتطوي هذه النتائج بشكل نهائي صفحة حكم الرئيس السابق يحيى جامي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 22 عاماً، وغادر البلاد شهر يناير الماضي إلى منفاه الاختياري في غينيا الاستوائية، وقد حل حزب جامي بعيداً في المؤخرة بعد سنوات من الهيمنة على البرلمان.

