غامبيا: وزير منشق يدعو الحكومة إلى العصيان



دعا وزير الإعلام الغامبي المنشق شريف بوديانع، الحكومة إلى تحكيم الضمير، و الانشقاق عن الرئيس المنتهية ولايته يحي جامي، من أجل حاضر ومستقبل غامبيا وفق تعبيره.



وأكد بوديانغ الذي لجأ إلى السنغال وأعلن عن انشقاقه عن جامي، أن الانتخابات التي أجريت مطلع دجمبر من العام الماضي كانت نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب الغامبي.



في غضون ذلك ينتظر أن تنطق المحكمة العليا بحكمها في طعن قدمه يحي جامي بتزوير الانتخابات، إلا أن غياب خمسة من القضاة من أصل سبعة أجل الحكم النهائي في الطعن المقدم من جامي.



ويتوقع أن تصل بعثة من رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى بانجول غدا الأربعاء، ضمن مساع لإقناع يحي جامي الذي حكم غامبيا زهاء 21 سنة بالرحيل، والاعتراف بنتائج الانتخابات.

