غامبيا: وفاة مراسل "الجزيرة.نت" في موريتانيا



توفي الصحفي الموريتاني شيخنا محمد الأمين، في العاصمة الغامبية بانجول، فجر اليوم الجمعة إثر أزمة قلبية حادة، وفق ما نقلته مصادر في بانجول.



ويعمل الفقيد مراسلا لموقع "الجزيرة.نت" في العاصمة الموريتانية نواكشوط وغرب أفريقيا، وسبق أن عمل في "الوكالة الموريتانية للأنباء" كصحفي ومراسل.



وكان الفقيد قد وصل الأسبوع الماضي إلى بانجول لتغطية الأزمة الغامبية قبل أن يوافيه الأجل المحتوم فجر اليوم.



وبهذه المناسبة فإن مؤسسة صحراء ميديا، إدارة وعمالاً، تتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وألهم الله الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

