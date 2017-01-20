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غامبيا: يحيى جامي يقبل التنحي عن السلطة


دكار - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 18:34



غامبيا: يحيى جامي يقبل التنحي عن السلطة
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استجاب الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي للضغوط الإقليمية والدولية، وقبل التخلي عن السلطة في وساطة قادتها موريتانيا وغينيا اليوم الجمعة.
 
وأكدت مصادر "صحراء ميديا" أن جامي استجاب للوساطة، بعد مفاوضات طويلة مع الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي.
 
وكان جامي قد طالب بضمانات من أجل التخلي عن السلطة تتعلق بعدم ملاحقته قضائياً والسماح له بأخذ أمواله.
 
ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي يعلن الاتفاق، فيما سيلقي جامي خطاب وداع موجه للشعب الغامبي.
 
وسيغادر يحيى جامي غامبيا في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، من دون أن تحدد وجهته في ظل معلومات تفيد بأنه سيتوجه إلى غينيا كوناكري رفقة ألفا كوندي.


الكلمات المفتاحية : جامي, غامبيا


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