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غانا تتجاوز اوغندا وتتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 18:22



غانا تتجاوز اوغندا وتتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا
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فاز منتخب غانا، مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الأوغندي بهدف لصفر، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ضمن كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الغابون.

المباراة جاءت سريعة منذ البداية، حيث اقتسم الفريقان السيطرة على مجرياتها، لكن ضربة الجزاء التي حصل عليها أسمواه جيان رجحت كفة النجوم السوداء.

ويدين منتخب الأسود السوداء بهذا الفوز لأندريه أيو لاعب وسط ويستهام يونايتد الإنجليزي، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط مؤقتا لما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة، والتي تجمع المنتخبين المصري والمالي في الساعة السابعة بتوقيت اغرينتش.

ويعد فوز غانا ثالث فوز في البطولة القارية التي طغت عليها التعادلات، حيث استطاع السنغال والكونغو بتحصيل النقاط الثلاث في الجولة الأولى من كان 2017.


الكلمات المفتاحية : الغابون, اوغندا, غانا, كان2017, مباراة


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