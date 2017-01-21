غانا تفوز على مالي وتصعد لربع النهائي

فاز المنتخب الغاني على نظيره المالي بهدف يتيم في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن نسخة هذا العام من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الغابون.



منتخب غانا دخل المباراة عازم على خطف نقاطها ليتمكن من ضمان حجز تذكرة إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوزين متتاليين.



جاء ربع المباراة الأول هادئا، تركز لعب المنتخبين في الوسط في ظل شح في الهجمات.



الدقيقة 31 تمكن الغاني أسامواه جيان هدف المباراة الوحيد، ليحقق منتخب غانا مبتغاهم في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني حاول منتخب مالي تصليح الأوضاع وتدارك الموقف، لطالما عرف بتقديم عروض قوية في البطولات السابقة، إلا أنه اصطدم بمنتخب مرشح فوق العادة بتتويج بالبطولة.



غانا سير المباراة وفق ما كان يريد بتماسك الدفاع وتضييق المساحات على منتخب مالي الذي وجد نفسه عاجز عن خرق حصون غانا، لنتهي المباراة بفوز غانا.



فوز عزز به غانا رصيده من النقاط وصدارة المجموعة الرابعة، وحجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة، فيما بقي منتخب مالي في المركز الثالث منتظرا ما ستسفر عنه المباراة الثانية التي ستجرى في وقت لاحق من اليوم تجمع منتخب مصر و أوغندا.