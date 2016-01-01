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غرق 12 مهاجرا قبالة السواحل الليبية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 19:09



غرق 12 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
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لقي ما لا يقل عن 12 مهاجرا حتفهم اليوم الأربعاء قبالة السواحل الليبية، بعدما أبحروا في أجواء عاصفة أدت إلى تعرض قاربهم لبعض المشاكل.


وقال خفر السواحل الايطالي، انه تمكن من إنقاذ نحو 29 شخصا، عندما بدأ قاربهم المطاطي الإبحار على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال من ليبيا، وشاركت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيطالية في عملية الإنقاذ.


وانتشلت 12 جثة، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على القارب في الأساس، فيما يواصل رجال الإنقاذ تمشيط المنطقة بحثا عن ضحايا محتملين.


وسجلت أكثر من 3740 حالة وفاة بين المهاجرين هذا العام في وسط البحر المتوسط ليقترب ذلك من عدد الوفيات المسجل في 2015 بأكمله.



الكلمات المفتاحية : بحر, ليبيا, مهاجرين


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