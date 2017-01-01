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غضب شعبي يفشل تمرد جنود في ساحل العاج


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 14 ماي 2017 - 11:06



غضب شعبي يفشل تمرد جنود في ساحل العاج
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قال قائد لتمرد في ساحل العاج، اليوم الأحد، إن الجنود المتمردين فتحوا الطريق المؤدي إلى بواكيه، ثاني أكبر مدن البلاد، وذلك مع تنامي المعارضة الشعبية للتمرد بأنحاء البلاد.
 
وقال السارجنت سيدو كوني لرويترز "قررنا فتح ممرات للسماح للسكان بمباشرة أعمالهم. نحن لسنا ضد السكان".
 
وأكد شهود عيان ومشرع محلي انتظام حركة المرور.
 
وكان المتمردون قد أغلقوا مدينة بواكيه أمس السبت، مع استمرار خلاف بشأن دفع علاوات لليوم الثاني رغم تهديد الحكومة بعقوبات قاسية.
 
وبدأ التمرد في بواكيه، الجمعة، ثم انتشر سريعا في أعقاب تمرد مشابه في يناير للجنود أيضا أصاب أجزاء من البلاد بالشلل.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, تمرد, ساحل العاج
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