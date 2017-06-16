غوتيريس يدعو لرزنامة جديدة لتطبيق المصالحة فى مالي





دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم الجمعة الى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا الأطراف المالية الى الاتفاق حول تصور واضح لآليات المتابعة.



و قال الأمين العام الأممي في تقرير له حول الوضع في مالي عرض على مجلس الامن إنه ينبغي على الأطراف الموقعة "ترجمة تمسكها بالسلم الى افعال ملموسة" معربا عن أمله في تعيين ملاحظ مستقل كما ورد في الاتفاق في أقرب الآجال والذي من شأنه بعث ديناميكية جديدة في مجال متابعة تنفيذه ، بعد مرور سنتين على توقيع الاتفاق و في الوقت الذي توشك فيه المرحلة الانتقالية على الانتهاء .



وأشار غوتيريس إلى أنه خلال السنة الماضية وسعت المجموعات "المتطرفة العنيفة" مجال عملها و عجلت وتيرة عملياتها بهدف إفشال مسار السلم مع بروز مجموعات إرهابية مسلحة جديدة، على حد تعبيره.



وأكد أن المتاجرة بالمخدرات و نشاطات إجرامية أخرى تستمر في عرقلة تنفيذ الاتفاق و التأثير على مواقف الجماعات المسلحة، مشيرا إلى وجود "تقدم ملحوظ" بالرغم من تباين وجهات النظر حول تنفيذ اجراءات مؤقتة متضمنة في الاتفاق في المجالين السياسي و الأمني.



و اعتبر الأمين العام الأممي أنه بالرغم من التأخرات العديدة المسجلة يجب الإشادة باقامة سلطات نيابية في كل واحدة من المناطق الجنوبية الخمس، منوها بالحكومة المالية و تنسيقية حركات الأزواد على الجهود المستمرة التي تم بذلها لتحقيق تقدم في مسار السلم بدعم من مجموعة الوساطة الدولية.



وقال غوتيريس إنه من الضروري أن تتوفر بعثة "مينوسما "على الموارد الضرورية للقيام بمهمتها في سياق مضطرب تنشط فيه الجماعات الارهابية و شبكات إجرامية عابرة للأوطان، وفق تعبيره.



وأوضح أن البعثة الاممية تواجه صعوبات كبيرة في مجال القدرات حيث لم يبلغ عدد القوات العسكرية و الأمنية لبعثة "مينوسما" السقف المحدد في اللائحة رقم 2295 (2016).

و لدى تطرقه الى الوضع المضطرب في مالي أكد غوتيريس أنه من الضروري تعزيز التعاون الاقليمي بغية القضاء على التهديدات التي تواجه الأمن.



و بهذا الصدد دعا مجلس الأمن الى تلبية طلب مجموعة دول الساحل الخمس المتعلق بتخصيص عهدة لقوتها العسكرية الاقليمية.



و تعارض الولايات المتحدة بشدة مشروع اللائحة التي عرضتها فرنسا على مجلس الأمن لترخيص نشر هذه القوة العسكرية.



و اعتبرت واشنطن أن مجموعة دول الساحل الخمس ليست بحاجة لترخيص من مجلس الأمن من أجل نشر قوتها الإقليمي