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غيابات فى اجتماع الحكومة بالقصر الرئاسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 11:49



غيابات فى اجتماع الحكومة بالقصر الرئاسي
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عقدت الحكومة الموريتانية، صباح اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي بنواكشوط، تحت رئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام من زيارة ولد عبد العزيز، إلى مدينة نواذيبو، في الشمال الموريتاني، وإشرافه على تدشين عدة مشاريع تنموية في المنطقة الحرة.

كما يغيب عن هذا الاجتماع أعضاء من الحكومة الذين سافروا في مهام خارجية والمشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية.
ويتوقع أن تصادق الحكومة على جملة من مراسيم القوانين، إضافة إلى إجراءات خصوصية تشمل عددا من الوزارات والمؤسسات العمومية.                                     

 


الكلمات المفتاحية : اجتماع, الحكومة
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