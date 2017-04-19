فايسبوك يبدأ تطوير خاصية التواصل بالعقول فقط

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الاربعاء 19 أبريل - 14:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | استدعاء محسن ولد الحاج إلى القصر https://t.co/vgjvs5kUW5استدعاء-محسن-ولد-الحاج-إلى-القصر_a34456.html https://t.co/7iPhiTJHgz
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فايسبوك يبدأ تطوير خاصية التواصل بالعقول فقط


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 12:34



فايسبوك يبدأ تطوير خاصية التواصل بالعقول فقط
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بدأ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العمل على تطوير واجهة مايعرف ب"دماغ الكمبيوتر"، التي من شأنها أن تتيح للمستخدمين التواصل باستخدام عقولهم فقط.

وقال مؤسس الموقع، مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر فيسبوك السنوي F8، إن التكنولوجيا هي امتداد لعمل الشركة في المجال الواقعي.
 
وأضاف أن شركته "تعمل على أشياء أبعد من الواقع، وهذا يشمل العمل حول واجهات الدماغ المباشرة التي ستتيح للناس التواصل باستخدام عقولهم فقط"، مشيرا إلى أن المشروع "بعيد جدا"، لكنه وعد بكشف المزيد من التفاصيل قريبا.
 
وأطلق فيسبوك منصة جديدة لمؤثرات الكاميرا، التي ستقدم للمصورين أدوات مختلفة من أجل التقاط صور واقعية بواسطة الكاميرا الموجودة في التطبيق.
 


الكلمات المفتاحية : التواصل, العقول, فايسبوك
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