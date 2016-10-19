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فتيات يرفضن ترك بوكو حرام خوفا من" العار"


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 19 أكتوبر 2016 - 10:34



فتيات يرفضن ترك بوكو حرام خوفا من" العار"
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رفضت أكثر من مائة فتاة نيجيرية مختطفة لدى جماعة بوكوحرام  المسلحة العودة إلى المنزل وتحريرهن من جماعة بوكوحرام، في الوقت الذي تفاوض فيه السلطات الجماعة لإطلاق سراح 83 طالبة أخرى.
 
وأوضح رئيس اتحاد تنمية شيبوك، بوغو بتروس فى تصريح صحافي، أن الفتيات الرافضات للعودة إلى ديارهن ربما اعتنقنا "الأفكار المتطرفة لبوكو حرام أو أنهن يشعرن بالخزي لزواجهن من متطرفين وإنجابهن لأطفال"، وفق تعبيره.

ونجحت السلطات النيجيرية فى تحرير 21 فتاة  الأسبوع الماضي مقابل إطلاق الحكومة النيجيرية سراح 4 من نساء الجماعة.

 ودعا بتروس إلى ضرورة استكمال 21 فتاة تعليمهن في الخارج، مشيرا إلى أنهن قد يواجهن نظرة ازدرائية من المجتمع ووصمة عار في نيجريا، حسب تعبيره.

وكانت جماعة بوكو حرام قد أقدمت على اختطاف نحو 276 طالبة من شيبوك شمالي شرق نيجيريا 2014.
 


الكلمات المفتاحية : بوكوحرام, فتيات, نيجيريا


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