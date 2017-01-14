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فرار آلاف الغامبيين إلى السنغال وغينيا بيساو


صحراء ميديا + وكالات
السبت 14 يناير 2017 - 19:47



فرار آلاف الغامبيين إلى السنغال وغينيا بيساو
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فر آلاف الغامبيين إلى السنغال وغينيا بيساو، خشية حدوث اضطرابات في بلادهم الغارقة في أزمة سياسية منذ أكثر من شهر.

 وأفادت الجمعة المفوضية العليا للاجئين ومصادر رسمية في غينيا بيساو بنزوح "بضعة آلاف من الغامبيين إلى السنغال في الايام العشرة الاخيرة إثر تصاعد الخلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية".
 
وتشهد غامبيا أزمة منذ أن أعلن الرئيس المنتهة ولايته يحيى جامى مطلع ديسمبر الماضي، أنه لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية وذلك بعد أن كان هنأ قبل أسبوع من ذلك الفائز المعارض آداما بارو.
 
والسنغال هي الجار الوحيد المرتبط بحدود برية مع غامبيا وتشكل نقطة عبور إلزامية لآلاف اللاجئين الذي ينتقل بعضهم إلى غينيا بيساو، بحسب مصالح الهجرة في هذا البلد المحاذي للسنغال.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, غامبيا, لاجئين, يحي جامي


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