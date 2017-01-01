فرز نتائج مكتب التصويت فى دولة الإمارات

أعلن مساء اليوم في أبوظبي عاصمة الامارات العربية المتحدة عن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية في المكتبين المخصصين للجالية الموريتانية في الامارات وجاءت النتائج على النحو التالى

المكتب رقم واحد

عدد المسجلين 556

عدد المصوتين: 169

نسبة المشاركة: 30.39٪

عدد الأصوات اللاغية 5

عدد الأصوات المحايدة 6

المصوتين بنعم: 95

المصوتين بلا: 63

المكتب رقم 2:

عدد المسجلين: 573

عدد المصوتين: 93

نسبة المشاركة 16٪

الأصوات اللاغية: 5

الأصوات المحايدة: 4

المصوتين بنعم: 51

المصوتين بلا:23



