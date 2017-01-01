فرز نتائج مكتب التصويت فى دولة الإمارات

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فرز نتائج مكتب التصويت فى دولة الإمارات


أبوظبي-صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 21:00



فرز نتائج مكتب التصويت فى دولة الإمارات
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أعلن مساء اليوم في أبوظبي عاصمة الامارات العربية المتحدة عن نتائج التصويت على التعديلات الدستورية في المكتبين المخصصين للجالية الموريتانية في الامارات وجاءت النتائج على النحو التالى
المكتب رقم واحد
عدد المسجلين 556
عدد المصوتين: 169
نسبة المشاركة: 30.39٪
عدد الأصوات اللاغية 5
عدد الأصوات المحايدة 6
المصوتين بنعم: 95
المصوتين بلا: 63
المكتب رقم 2:
عدد المسجلين: 573
عدد المصوتين: 93
نسبة المشاركة 16٪
الأصوات اللاغية: 5
الأصوات المحايدة: 4
المصوتين بنعم: 51
المصوتين بلا:23
 
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء الدستور, الامارات, موريتانيا
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