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Sahara Media Agency : فرض غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب https://t.co/APSWpaprfO
الخميس 15 ديسمبر - 13:37
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرض غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب https://t.co/vgjvs5kUW5فرض-غرامات-مالية-على-مئات-المنقبين… https://t.co/UaF1VDOSzt
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فرض غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب


ازويرات - صحراء ميديا
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 11:58



فرض غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب
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فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب الذين تم اعتقالهم في مناطق عسكرية مغلقة، في أقصى شمالي البلاد، ويتم احتجازهم في مدينة افديرك.
 
ونقل مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة إن الجيش الموريتاني سلم 500 منقب عن الذهب إلى الدرك الوطني في مدينة افديرك، من بينهم 50 يحملون الجنسية السودانية.
 
وأوضحت مصادر خاصة أن السلطات فرضت على المنقبين عن الذهب الذين تم اعتقالهم دفع غرامة مالية تبلغ 100 ألف أوقية عن كل شخص، مقابل الإفراج عنه.
 
فيما فرضت غرامة مالية تصل إلى 600 ألف أوقية مقابل الإفراج عن كل سيارة، تم احتجازها مع المنقبين عن الذهب في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن عدد السيارات المحتجز وصل إلى 60 سيارة كان يتحرك على متنها المنقبون في المنطقة العسكرية المغلقة.
 
وعبر بعض المنقبين المحتجزين الذين تحدثوا لـ"صحراء ميديا" عن رفضهم للغرامة التي وصفوها بـ"المبالغ فيها"، مؤكدين أنه ليس بمقدورهم دفع تلك الغرامات، التي وصفوها بـ"المجحفة".
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, الذهب, تنقيب


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