فرنسا: أحكام سجناء "إيرا" تدفع باتجاه التهدئة



قالت الخارجية الفرنسية إن الأحكام الصادرة مؤخراً في حق سجناء حركة "إيرا" الحقوقية في موريتانيا، تسير في اتجاه "التهدئة"، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بقية الإجراءات المتخذة في حق بقية السجناء.



وأوضحت الخارجية الفرنسية في تعليقها اليوم الأربعاء على تطورات الساحة الدولية، إن "قرار العدالة الموريتانية، يوم 18 نوفمبر، في محكمة استئناف مناضلي حركة (إيرا) تسير في اتجاه التهدئة".



وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً مخففة في حق السجناء، فيما تمت تبرئة عدد منهم من التهم التي وجهت لهم في المحكمة الابتدائية، بينما تم الحكم على آخرين بالسجن لعدة سنوات، وذلك بعد أحكام ابتدائية تراوحت من 3 إلى 15 سنة.



وأضافت الخارجية الفرنسية: "سنبقى متابعين لبقية الإجراءات ولوضعية الأشخاص الذين ما يزالون في الاعتقال".



وفي سياق حديثها عن موريتانيا، قالت الخارجية الفرنسية: "فرنسا تدعو جميع الأطراف للحوار"، مؤكدة تعلقها باحترام حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

