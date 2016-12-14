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فرنسا: إغلاق برج إيفل أمام الزوار


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 14 ديسمبر 2016 - 19:31



فرنسا: إغلاق برج إيفل أمام الزوار
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 أغلق برج إيفل لليوم الثاني على التوالي أمام الزوار، حسب ما أعلنت إدارة هذا المعلم الفرنسي الشهير ونقابات العمال، بسبب إضراب عمال شركة "سيتي" المشغلة للبرج .


وعبرت الشركة المشغلة للبرج عن أسفها إزاء الوضع، مقدمة "الاعتذار لجميع الزوار.


وأشارت الشركة في بيانها إلى أن "محادثات تجرى بين الإدارة وممثلي طاقم العمل"، مبدية "الأسف إزاء الضرر الذي طال الزوار الموجودين في الموقع" جراء هذا الوضع.


وأقرت النقابات خلال جمعية عامة، حركة إضراب قابلة للتجديد خصوصا للتنديد بما قالت إنه "حوار اجتماعي عقيم" و"الغياب المتعمد للشفافية في القرارات الإستراتيجية" المستقبلية.


ويستقبل برج إيفل حاليا حوالي ستة آلاف زائر يوميا وما يصل إلى ستة ملايين سنويا، ويعمل فيه 300 شخص.


وكان البرج أقفل أمام العامة شهر يونيو الماضي أيضا، على هامش مظاهرات ضد إصلاح لقانون العمل خلال مباريات كأس الأمم الأروبية الأخيرة.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, زوار, فرنسا


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