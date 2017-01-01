فرنسا: استقالة قائد الأركان والرئيس يعين خلفه



قال مصدر عسكري اليوم الأربعاء إن الجنرال فرانسوا لوكوانتر المستشار العسكري لرئيس الوزراء، تولى منصب رئيس أركان الجيش الفرنسي خلفا للجنرال بيير دو فيلييه.





وكان دو فيلييه استقال في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعد خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون على خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام، في قرار غير مسبوق يشكل اول ازمة كبيرة لولاية الرئيس.



وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان "في الظروف الحالية، لا اعتقد انني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي اؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين".



وتهز مسألة بقاء رئيس الاركان في منصبه منذ ايام في الاوساط العسكرية بينما وجه ماكرون انذارات قاسية الى الجنرال.



ويأخذ عليه رئيس الدولة خصوصا انتقاداته لاقتطاعات معلنة في ميزانية الجيش. وكان دو فيلييه انتقد اقتطاعات بقيمة 850 مليون يورو في ميزانية الجيش للعام الحالي في اطار تقشف شامل في موازنة الدولة مع خفض متوقع ب4,5 مليارات يورو من نفقات الدولة في 2017.



وبعد ان وبخ ماكرون الجنرال امام عسكريين عشية العيد الوطني في 14 يوليو بتأكيده "انا رئيسك" وانتقده على طرح النقاش حول الميزانية "بطريقة غير لائقة على الملأ" دون ان يسمي رئيس الاركان. وفي ضربة اخيرة، لم يستبعد ماكرون الاحد ان يسحب ثقته من فيلييه.



وقال ماكرون لصحيفة "جورنال دو ديمانش" انه "اذا وقع خلاف بين رئيس اركان الجيوش وبين رئيس الجمهورية فرئيس الاركان يتغير".



وكان دو فيلييه ، انتقد في جلسة خاصة امام لجنة الدفاع في مجلس النواب الاقتطاعات في ميزانية الدفاع مضيفا ان وضع الجيش الفرنسي "لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل".



وغالبا ما يشكو رئيس الاركان الذي يتولى منصبه منذ 2014 من نقص الموارد المخصصة للعسكريين في الوقت الذي تشارك فيه فرنسا في عدة جبهات، في الساحل (قوة برخان اربعة آلاف عنصر) وفي الشرق الاوسط (شامال 1200) مرورا بالاراضي الفرنسية عملية (سانتينيل سبعة آلاف).

