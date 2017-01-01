فرنسا: اعتقال مشتبه به فى دهس الجنود



اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الاربعاء المشتبه به فى هجوم على جنود فرنسيين في إحدى ضواحي العاصمة باريس صباح اليوم.



وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اعتقال الشرطة للمشتبه به في حادثة دهس أصيب خلالها ستة جنود فرنسيين.



وقال رئيس الوزراء خلال جلسة أسئلة في البرلمان "تم اعتقال المشتبه به الذي كان يقود السيارة الضالعة في الهجوم على الطريق السريع بين باريس وبولوني سور مير".



وأكدت مصادر صحافية عدة مشاهدة السيارة التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم وعليها آثار أعيرة نارية على طريق إيه16 السريع في شمال فرنسا.

