فرنسا: النيابة تحقق في هجوم أودي بحياة شخصين





بدأت دائرة مكافحة الإرهاب في نيابة باريس اليوم الأحد التحقيق في الهجوم الذي وقع في المحطة الرئيسية في مرسيليا وقتل خلاله شخص رجلين قبل أن يتم قتله، وفق ما اعلنت النيابة العامة.



وفتح التحقيق في "عمليات اغتيال على صلة بمجموعة ارهابية" وعهد به الى الإدارة المركزية للشرطة القضائية والادارة العامة للأمن الداخلي، وفق المصدر نفسه.





وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت إن امرأتين طعنتا حتى الموت في هجوم بمحطة القطارات الرئيسية بمدينة مرسيليا الفرنسية.



وأضافت الشرطة أن دورية للجيش أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا بعد أن طعن اثنين من المارة بالمحطة.

