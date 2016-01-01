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فرنسا تحبط "اعتداء جديد" وتوقف 7 أشخاص


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 21 نونبر 2016 - 10:04



فرنسا تحبط "اعتداء جديد" وتوقف 7 أشخاص
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أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين، أنها نجحت في إفشال مخطط لشن "اعتداء جديد" داخل أراضيها، وذلك في إطار ما تسميه "عملية مكافحة الإرهاب".
 
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم إنه تم "إحباط اعتداء جديد" في فرنسا، خلال عملية لمكافحة الارهاب تمت ليل السبت/الأحد في ستراسبورغ (شرق البلاد) ومارسيليا (جنوب).
 
وأكد الوزير الفرنسي أن العملية أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص بالإجمال في مناطق عديدة من فرنسا.
 
وتتفاوت أعمار المعتقلين بين 29 و37 عاما، ويحملون جنسيات فرنسية ومغربية وأفغانية.
 
وجرت المداهمات في إطار تحقيق فتحته نيابة مكافحة الارهاب منذ "أكثر من ثمانية أشهر" كما قال الوزير، وكانت أجهزة الاستخبارات لا تعرف ستة منهم، وأبلغ بلد شريك عن مغربي تم اعتقاله.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, فرنسا


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