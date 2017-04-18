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فرنسا: تحبط هجوما قبل انتخابات الرئاسة


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 12:34



فرنسا: تحبط هجوما قبل انتخابات الرئاسة
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كشف وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل، اليوم الثلاثاء، عن إفشال مخطط "لهجوم عنيف" قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.
 
وقال فيكل إن السلطات ألقت القبض على فرنسيين في مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، لتخطيطهما "لهجوم وشيك وعنيف" قبل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.
 
وأضاف الوزير الفرنسي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أن المشتبه بهما هما فرنسيان "وُلدا عامي 1987 و1993 وكانا يعتزمان خلال الأيام القادمة تنفيذ هجومات على الأراضي الفرنسية".
 
وقال إن الشرطة تنفذ حملات تفتيش كما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بالانتخابات والمرشحين للرئاسة الفرنسية.
 
وكانت السلطات الفرنسية قد شددت الإجراءات الأمنية في البلاد قبل الانتخاب المزمع تنظيم جولتها الاولي يوم 23 من أبريل الجاري، وفي حال عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة، تقام جولة أخيرة بين المُرشحَيْن الأكثر أصوات في 7 مايو المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, انتخابات, فرنسا, هجوم
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