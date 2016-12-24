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فرنسا تحرك 550 جندياً على الحدود المالية-النيجرية


شمال مالي - صحراء ميديا
السبت 24 ديسمبر 2016 - 16:39



فرنسا تحرك 550 جندياً على الحدود المالية-النيجرية
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حركت عملية "بركان" الفرنسية مئات الجنود من مالي والنيجر، ضمن تدريبات عسكرية على الشريط الحدودي الرابط بين البلدين، وهي التدريبات التي شارك فيها 550 جندياً من ضمنهم فرنسيون.
 
ويدخل هذا التدريب ضمن أنشطة "بركان"، وهي العملية العسكرية التي أطلقتها فرنسا عام 2014 لمحاربة "الجماعات الإرهابية" في الساحل الأفريقي، وذلك بالتعاون مع مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو).
 
وبحسب ما أكدته المصادر العسكرية فإن العملية كانت تحت اسم "غاريكو"، واستخدمت فيها آليات عسكرية خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى طائرات ميراج 2000 لملاحقة "إرهابيين محتملين" يتحركون على الشريط الحدودي الرابط بين البلدين.
 
وتمت إدارة العملية العسكرية من مدينة غاو، كبرى مدن الشمال المالي، وواحد من أهم المراكز القيادية في العملية العسكرية الفرنسية "بركان".
 
وتهدف العملية إلى تدريب القوات المالية والنيجرية على سهولة الحركة في المنطقة والتحرك بسرعة لاختراق المناطق الحدودية المشتركة من أجل ملاحقة أي "إرهابيين" محتملين.
 
ويشرح القائد الفرنسي للعملية قائلاً: "رفاقنا النيجريين التقوا بمجموعة إرهابية مفترضة على الجانب الموالي لهم من الحدود، ولكن المجموعة يعتقد أنها فرت إلى الجانب المالي".
 
ويضيف العسكري الفرنسي: "بما أن النيجريين هم الأقرب للمنطقة، فقد تم السماح لهم من طرف قيادة العمليات باختراق الحدود من أجل ملاحقة الإرهابيين المفترضين".
 
وأوضح أن مقاتلات ميراج 2000 تم تحريكها في مهمة تقوم على دعم النيجريين في ملاحقة الفارين.
 
وبعد عشرة أيام من إطلاق العملية بدأت القوات المشاركة فيها عملية جمع المعلومات وتحليلها، قبل العودة إلى قواعدها على جانبي الحدود.
 
وأعلنت قيادة العملية أن مخابئ أسلحة تم اكتشافها خلال التدريبات، بالإضافة إلى الوقوف على مجموعات مسلحة، وإرغامها على مغادرة معسكراتها في قلب الصحراء.
 
وتعاني القوات الفرنسية والأفريقية من هجمات متفرقة ومتصاعدة في شمال مالي، تسببت في مقتل عشرات الجنود وإعطاب الكثير من الآليات العسكرية.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, النيجر, بركان, فرنسا, مالي


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