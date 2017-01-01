فرنسا تختار اليوم رئيساً جديدا لحكم البلاد

بدأ الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد التصويت لاختيار رئيس يتولى حكم البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.



ويختار الفرنسيون أحد المرشحين للرئاسة إيمانويل ماكرون المرشح الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، ومارين لوبان المرشحة اليمينية المتطرفة المعادية للتكتل والمناهضة للهجرة، لرئاسة بلادهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفتح نحو 67 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ( 6:00 ://0 بتوقيت اغرينتش) فيما ستعلن مؤسسات استطلاع الرأي التقديرات الأولية بحلول الساعة 18:00بتوقيت جرينتش بمجرد إغلاق جميع مراكز الاقتراع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الفرنسيين سيختارون ماكرون وزير الاقتصاد السابق البالغ من العمر 39 عاما بفارق 23 إلى 26 نقطة مئوية.