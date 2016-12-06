فرنسا تختار خلفا لرئيس وزرائها المستقيل





أعلن مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية الحالي "برنار كازنوف"، سيتولي رئاسة الوزراء، عوضا عن سلفه "مانويل فالس"، الذي استقال تمهيدا لترشحه لمنصب الرئاسة.





وأضاف مكتب الرئيس الفرنسي، أن البرلماني الذي يرأس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب "برونو لو رو" سيحل محل برنار كازنوف في منصب وزير الداخلية.





وحسب الدوائر المقربة من الرئاسة الفرنسية فإن "كازنوف "يتمتع بشخصية قوية وخبرة في شؤون الدولة،تمكنه من إدارة المنصب.





ويترك "فالس" منصبه من أجل السعي للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل.

