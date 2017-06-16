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فرنسا تدعم إنشاء قوة مكافحة " الإرهاب" بالساحل


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 12:06



فرنسا تدعم إنشاء قوة مكافحة " الإرهاب" بالساحل
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن القوة التي قررت مجموعة الخمس الساحل انشائها سيجيزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن فرنسا تدعم هذه القوة التي من شأنها مكافحة "الإرهاب" في الشريط الحدودي لدول الساحل.

وأوضح الوزير في تصريح عقب لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ خطوات مهمة تتعلق بنشر هذه القوة خلال اجتماع مجموعة الخمس في الساحل  ببامكو في الثاني من يوليو المقبل.

ونبه إلى أنه يتقاسم مع ولد عبد العزيز نظرية أهمية أن ترى هذه القوة النور وتباشر مهامها لمحاربة "الارهاب" خاصة أن هذه القوة ستكون قتالية "الأمر الذي تتطلبه مواجهة هذا الخطر الذي يهدد استقرار دول المنطقة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن وجود قوة مشتركة سيصب في إطار تكملة هذه الجهود لمواجهة التنظيمات المسلحة التى لا تهدد منطقة الساحل وإنما أوروبا مما يجعلها على حد وصفه "عدونا المشترك".

وأشاد لودريان  بالتزام موريتانيا إزاء تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، مضيفا أن اللقاء مع ولد عبد العزيز تطرق لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية الايجابية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل ليل الخميس/ الجمعة لنواكشوط في زيارة عمل لموريتانيا يختتمها اليوم بزيارة للأمانة العامة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وتأتى هذه الزيارة تأتي ضمن تحرك دبلوماسي فرنسي في أفريقيا بعد انتخاب الرئيس الجديد مانويل ماكرون الذي سبق أن زار مالي، والمغرب.
 


الكلمات المفتاحية : الساحل, القوة, فرنسا, موريتانيا, وزير الخارجية
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