فرنسا ترحب ببقاء "المينسما" فى مالي

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السبت 1 يوليوز - 08:08
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فرنسا ترحب ببقاء "المينسما" فى مالي


مالي-صحراء ميديا
السبت 1 يوليوز 2017 - 06:00



فرنسا ترحب ببقاء "المينسما" فى مالي
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رحبت فرنسا أمس الجمعة باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2364 لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينسما".

 وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن هذا القرار يعزز الدعم المقدم من القبعات الزرقاء لعملية إعادة انتشار قوات الدفاع والأمن المالية وكذلك التعاون بين القوات الأممية والفرنسية والقوة الجديدة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة.

وجددت فرنسا  دعمها الكامل لعمل بعثة "المينسما" ،لإرساء السلم والاستقرار في مالي ، داعية  كافة الأطراف المالية إلى تسريع تنفيذ اتفاق السلام.

 وصوت مجلس الأمن الدولي أول أمس الخميس بالإجماع على بقاء بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد والمندمجة لتحقيق السلم في مالي "المينسما" عاما إضافيا, كما صوت على عدم تقليص عددها البالغ 13000 من أصحاب القبعات الزرق, و 1920 شرطيا.

ويأتي تمديد الأمم المتحدة لبقاء قواتها بمالي, بعد تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يسمح لمجموعة دول الساحل بنشر قوة إفريقية مشتركة على الحدود, بهدف مواجهة "الإرهاب, والجريمة المنظمة".


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة ، مجلس الأمن, المينيسما, مالي
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