فرنسا تشجع الإصلاحات الاقتصادية في تونس



قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، إنه "يجب على تونس إجراء إصلاحات اقتصادية بحيث تستفيد الشركات الفرنسية العاملة في لبلاد، من نظام حيوي يضمن لها مردودا على جهودها الاستثمارية" مؤكدا في الوقت نفسه ان تونس تسير "على طريق ايجابية جدا.



جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي خلال زيارة قام بها اليوم الجمعة لتونس التقي خلالها ممثلين عن المجتمع المدني التونسي، قبل أن يلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي.



وشجع "كازنوف" الحكومة التونسية على مواصلة الاصلاحات مكررا تاكيد دعم باريس المالي و"ثقتها" في هذه الديموقراطية اليافعة التي يعاني اقتصادها من ضعف.



وطالب المشاركون في اللقاء فرنسا ببذل المزيد بوصفها"أول جهة مانحة" لتونس التي قدمت لها 1,2 مليار يورو على خمس سنوات.



وبعد ستة اعوام من الثورة، تعتبر تونس البلد الوحيد الذي تفادى ازمات الربيع العربي، وفي العام الماضي حصلت على قرض بقيمة 2,9 مليارات دولار على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي