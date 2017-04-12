فرنسا تشيد بجهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب





هنأت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء موريتانيا على النتائج التي تحققت في مجال محاربة الإرهاب والجهود الوقائية المبذولة لمواجهة التطرف العنيف.





وحسب بيان صادر عن قصر الاليزيه بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي افرانسوا اولاند والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز " فقد هنأ فرانسوا أولا ند ،موريتانيا على النتائج التي تحققت في مجال محاربة الإرهاب والجهود الوقائية المبذولة لمواجهة الراديكالية.



وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية، أن هولاند حيا الرئيس الموريتاني على الوساطة التي قام بها في الازمة الغامبية الاخيرة.





وأكدت فرنسا دعمها للمشاريع الإقليمية التي تنفذها دول مجموعة الخمس في الساحل في مجال التنمية والأمن، وعبرت عن استعدادها لتقديم الدعم العملياتي لقوة مجموعة الخمس في الساحل طور الإعداد من خلال عملية "بارخان"، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المطلوبة في مجالي التكوين والتجهيز.



وعبر فرانسوا أولاند عن سعادته بالدعم الثنائي الذي تقدمه فرنسا لموريتانيا والالتزام الأوروبي في هذا البلد، مما يسمح بزيادة جوهرية للمشاريع المقررة لصالح التكوين والتشغيل للموريتانيين. وحيت الرئاسة الفرنسية،اكتمال الأعمال ابتداء من 2017 للمحطة الحرارية الهجينة للطاقة الشمسية في كيفه بدعم مالي من فرنسا وهو ما يجسد مثالا حيا لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ وتنمية الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية"

