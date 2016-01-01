فرنسا تطالب بإنشاء شبكة فرنكوفونية لمكافحة التطرف



دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم السبت، إلى "تعزيز التعاون لمواجهة التطرف في الفضاء الفرنكوفوني" ، مشيرا إلى أن حكومته تعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية منذ أكثر من سنة على تعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الهجرة.



وأضاف هولاند في كلمة خلال افتتاح القمة خلال القمة الـ16 لـ الفرنكوفونية في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو،التي تناقش موضوع التصدي للإرهاب، أن "فرنسا تؤيد إقامة شبكة فرانكفونية لمكافحة التطرف من أجل تبادل المعلومات وتقاسم الأساليب الفاعلة وإقامة برامج في كل مكان يكون فيه ذلك ضرورياً".



وكان الرئيس مدغشقر هيري راجاوناريما مبيانيا افتتح رسميا القمة وتطرق إلى أزمة الهجرة، داعيا إلى زيادة المبادرات من أجل عالم يسوده مزيد من العدالة، مضيفا أن موجات الهجرة الآتية من أفريقيا تتطلب ردودا سياسية شاملة، على حد تعبيره.



ومن المنتظر أن تناقش هذه القمة التي تشارك فيها 20 دولة أزمة المهجرين والسبل في مكافحة الارهاب، كما ستبحث قضايا التنمية المسؤولة، وشروط استقرار العالم والفضاء الفرانكفوني.

