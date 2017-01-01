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فرنسا تطالب بتفكيك شبكات تهريب البشر في "الساحل"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 يوليوز 2017 - 19:26



فرنسا تطالب بتفكيك شبكات تهريب البشر في "الساحل"
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طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بتفكيك "شبكات تهريب البشر" التي تعمل من منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا الهدف سيشارك في اجتماع لوزراء الداخلية لدول المتوسط سيعقد الاثنين في تونس.


وحذر جيرار كولومب من وجود نحو 800 ألف شخص على السواحل الليبية يريدون الوصول إلى أوروبا،  بينما وصل 98 ألفا إلى إيطاليا خلال الأشهر الأخيرة حسب مصادر إعلامية.


وأكد الوزير الفرنسي في حوار نشر أمس الجمعة في صحيفة (ويست فرانس) على ضرورة "التمييز بين اللاجئين الذين يحتاجون للحماية الكاملة، والمهاجرين الاقتصاديين الذين لديهم دوافع يمكن تفهمها, "ولكنها لا تندرج في سياق حق اللجوء" بحسب تعبير الوزير.

 
واستنكر وزير الداخلية الفرنسي ما سماه "استغلال شبكات التهريب الإجرامية لحالة البؤس التي يشعر بها المهاجرون"، مضيفا أن بلاده تتخذ تدابير مع جيرانها الأوروبيين، وفي جنوب المتوسط للسيطرة على الطرق التي يلجأ إليها المهاجرون غير الشرعيين للتوجه إلى أوروبا، قادمين من بلدان العبور مثل النيجر وتشاد وليبيا.



الكلمات المفتاحية : الساحل, تهريب البشر, فرنسا
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