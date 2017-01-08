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فرنسا تعرضت لـ 24 ألف هجوم معلوماتي خلال 2016


وكالات
الاحد 8 يناير 2017 - 12:34



فرنسا تعرضت لـ 24 ألف هجوم معلوماتي خلال 2016
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن الأنظمة الأمنية الفرنسية، أحبطت 24 ألف هجوم معلوماتي خارجي استهدفت أجهزة الدفاع خلال سنة 2016.

وقال "لو دريان" في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش، أنه منذ ثلاث سنوات، بات التهديد المعلوماتي رئيسيا، لأدواتنا العسكرية".

وأكد الوزير الفرنسي، أن بلاده ستقوم بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية تحت مسؤولية قيادة الأركان، للرد على تلك الهجمات.

واعتبر وزير الدفاع الفرنسي أنه "لا يمكن استبعاد أن تسعى عمليات من طبيعة تلك التي تم رصدها في الولايات المتحدة، إلى بلبلة الانتخابات الفرنسيةالتي ستجري في ابريل ومايو 2017.

وأضاف أن فرنسا "تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة، ويمكن أن يجري ذلك من خلال المنظومة المعلوماتية التي تملكها، وكذلك من خلال وسائل تقليدية، وكل شيء يتوقف على تأثير الهجوم".

وبمبادرة من لودريان، تقوم فرنسا بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية باسم "سايبركوم" تحت مسؤولية قيادة الأركان، وسيكون لديها بحلول 2019 هيئة أركان تشرف على 2600 "مقاتل رقمي.


الكلمات المفتاحية : فرنسا, قرصنة, هجوم, هجوم معلوماتي


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