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فرنسا تعلن مقتل 20 مسلحا فى شمال مالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 2 يونيو 2017 - 21:35



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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة  أنها قتلت نحو 20 مسلحا في شمال مالي هذا الأسبوع في عملية استهدفت الدفاع عن القوات الفرنسية هناك.

 

وقال بيان للوزارة إن الجيش استخدم مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية في العملية التي نفذها يوم الثلاثاء الماضي.

 

وقالت الوزارة إنه  "تم القضاء على 20 إرهابيا وفي عمليات تفتيش بعدها ضبط الجيش أفرادا وأسلحة".

 

وتدخلت فرنسا في 2013 لطرد مسلحين على صلة بتنظيم القاعدة سيطروا على شمال مالي قبل ذلك بعام،  ونشرت منذ ذلك الحين أكثر من 4500 جندي في عملية أطلقت عليها اسم قوة "برخان" في المنطقة لملاحقة المسلحين.

 

و كان  الجيش الفرنسي قد اعلن عن إصابة عدد من جنوده، أمس الخميس، في هجوم بقذائف المورتور على معسكر لقوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي. 

 

وقال الجيش في بيان له إن عددا من جنوده أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم استهدف قوات حفظ السلام في مدينة تمبكتو، قرب وحدة فرنسية تعمل في إطار قوة لمكافحة الإرهاب. 

 

فيما تبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الهجوم، ونشرت إعلان المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "سايت" الإلكتروني. 

 

وكان التنظيم الجديد قد كثف هجماته ضد القوات الفرنسية والأفريقية المنتشرة في شمال مالي، مستفيداً من توحيد قوة أربع جماعات هي: أنصار الدين، المرابطون، إمارة الصحراء وجبهة تحرير ماسينا.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, فرنسا, قتلى
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