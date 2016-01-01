تشاد: استسلام مئات من مسلحي جماعة "بوكو حرام"

فرنسا : تمديد حالة الطوارئ لبضعة أشهر

الرئيس الموريتاني يعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه

جناح "بلمختار" يتبنى هجوما استهدف الجيش المالي قرب "غاو"

السبب الذي جعل "فيسبوك" ينعي عددًا من مستخدميه

عودة سجين "ايرا" إلى ازويرات بعد خضوعه للفحص الطبي

بعثة طبية فلسطينية لعلاج المرضى في موريتانيا

السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية "إرهابية" دولية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا : تمديد حالة الطوارئ لبضعة أشهر https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-تمديد-حالة-الطوارئ-لبضعة-أشهر_a324… https://t.co/oU3tzC7eYP
الاحد 13 نونبر - 10:10
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السبب الذي جعل "فيسبوك" ينعي عددًا من مستخدميه https://t.co/vgjvs5kUW5السبب-الذي-جعل-فيسبوك-ينعي-عددً… https://t.co/gcdIJZPTAg
السبت 12 نونبر - 19:51
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فرنسا : تمديد حالة الطوارئ لبضعة أشهر


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 13 نونبر 2016 - 09:00



فرنسا : تمديد حالة الطوارئ لبضعة أشهر
مواضيع ذات صلة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس،اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ لبضعة أشهر، خصوصا أن  الانتخابات الرئاسية الفرنسية على الأبواب.
وقال فالس في مقابلة ضمن برنامج "هارد توك" إن "من الصعب اليوم إنهاء حالة الطوارئ، لأن فرنسا تدخل في (مرحلة) حملة الانتخابات الرئاسية في غضون بضعة أسابيع، فضلا عن التجمعات والاجتماعات العامة.

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن نظام حال الطوارئ يسمح لنا (بالقيام) باعتقالات وبعمليات مراقبة إدارية فعالة  لذلك نعم، سنعيش مرة أخرى، بلا شك، في ظل حال الطوارئ لبضعة أشهر".

وحال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ تفجيرات  13 نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 130 قتيلا، تم تمديدها ستة أشهر في نهاية يوليو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطر حصول هجوم ترتكبه مجموعة مسلحة على غرار اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 "يميل إلى الانخفاض"، غير أنه شدد على أنه يريد أن يبقى على قدر من الحذر في هذا الإطار.

وأوضح أنه في المقابل، قد تواجه فرسنا   اعتداءات على غرار الإعتداءات  التي شهدتها نيس (86 قتيلا في تموز/يوليو 2016)،  وهذا يعني، وفق فالسأن  أشخاصا مدفوعين بشكل مباشر من تنظيم "داعش" عبر الإنترنت، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، من دون الحاجة إلى مرورهم بسوريا أو العراق، وفق تعبيره.


الكلمات المفتاحية : ارهاب, فرنسا, قتلى


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة