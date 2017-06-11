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فرنسا تنتخب برلمانا جديدا وماكرون يسعى لإحكام قبضته


وكالات
الاحد 11 يونيو 2017 - 11:00



فرنسا تنتخب برلمانا جديدا وماكرون يسعى لإحكام قبضته
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أدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في أول جولة من الانتخابات البرلمانية ،المتوقع أن تمنح الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون ، أغلبية قوية تسمح له بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تعهد بها.
 
وتأتي الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب الذي يضم 577 مقعدا بعد شهر من فوز المصرفي السابق البالغ من العمر 39 عاما برئاسة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
 
وإذا فاز ماكرون وحزبه الجديد بأغلبية ساحقة كما تشير استطلاعات الرأي خلال الجولة الثانية الأسبوع المقبل سيكون ذلك بمثابة لطمة جديدة للأحزاب القديمة من اليمين واليسار التي أخفقت في الوصول بمرشحيها إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
 
وقال منير محجوبي وزير الدولة في حكومة ماكرون لرويترز أثناء جولة لحشد التأييد في دائرته الانتخابية بشمال باريس "نريد أغلبية كبيرة كي نستطيع العمل وتغيير فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة".
 وتتوقع استطلاعات الرأي حصول حزب ماكرون(الجمهورية إلى الأمام) وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط على ما لا يقل عن 30 في المئة من الأصوات  مع حصول حزب الجمهوريين المحافظ وحلفائه على نحو 20 في المائة وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على نحو 17 في المئة.
 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتيجة ستتحول إلى أغلبية ساحقة في الجولة الثانية.
 
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالنتيجة مع تنافس 7882 مرشحا على مقاعد البرلمان يقول حتى منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام إنهم يتوقعون حصول ماكرون على أغلبية.
 
وقالت وزارة الداخلية إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى بلغت 19.24 في المائة عند الساعة العاشرة بالتوقيت العالمي ،وهو ما يقل عن نسبة الإقبال التي بلغت 21.06 في المئة في الجولة الأولى من انتخابات 2012.
 
وتغلق مراكز الاقتراع الساعة 18:00 (16:00 بتوقيت جرينتش) في المدن الصغيرة وبعد ذلك بساعتين في باريس والمدن الكبرى الأخرى. وتظهر النتائج تباعا إلى جانب تقديرات استطلاعات الرأي للنتيجة.


الكلمات المفتاحية : انتخابات, برلمان, فرنسا, ماكرون
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