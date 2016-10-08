فرنسا تنفق 42 مليون يورو لمواجهة التطرف بالساحل

موريتانيا: الأطباء العامون يقاطعون مسابقة وزارة الصحة

التحالف يهدد بالانسحاب حال خروج الحوار عن المتفق عليه

العدالة والتنمية يتصدر الانتخابات البرلمانية ب 125 مقعدا

موريتانيا تعزى النيجر فى وفاة 22 جنديا إثر هجوم مسلح

الداخلية المغربية تعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية

المغرب: قادة الأحزاب يرسمون ملامح نتائج الانتخابات

منتدى المعارضة يتهم "النظام" بالتحضير لانقلاب دستوري

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : موريتانيا: الأطباء العامون يقاطعون مسابقة وزارة الصحة https://t.co/JtAWkJwryZ
السبت 8 أكتوبر - 15:20
Sahara Media Agency : التحالف يهدد بالانسحاب حال خروج الحوار عن المتفق عليه https://t.co/vOojrGZGMH
السبت 8 أكتوبر - 15:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فرنسا تنفق 42 مليون يورو لمواجهة التطرف بالساحل


صحراء ميديا + وكالات
السبت 8 أكتوبر 2016 - 16:00



فرنسا تنفق 42 مليون يورو لمواجهة التطرف بالساحل
مواضيع ذات صلة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن فرنسا تعتزم إنفاق 42 مليون يورو لمساعدة الدول الواقعة في منطقة الساحل والصحراء على الاستعداد لمواجهة هجمات الجماعات المسلحة بالمنطقة.

وقال كازونوف إن إنفاق 42 مليون يورو سيكون بين 2017و2022 لتدريب دول الساحل الافريقي على مواجهة  ما وصفها بالهجمات الارهابية وصدها في دول الساحل الخمس .

وأكد وزير الداخلية الفرنسي فى تصريح صحافي أثناء زيارته للسنغال أن 24 مليون يورو ستنفق في المعدات الخاصة بمواجهة التطرف والإرهاب.

وتعد مجموعة دول الساحل الخمسة منظمة اقليمية تضم تشاد والنيجر وبوركينافاسو ومالي وموريتانيا تعاني بعضها من هجمات إرهابية كان آخرها الهجوم على مخيم في النيجر اودى بحياة 22 جنديا واصابة  5آخرين الخميس الماضي.

وعززت فرنسا فى السنوات الأخيرة وجودها في المنطقة، إذ قادت الهجوم على القاعدة في شمال مالي لتبسط السيطرة عليها من جديد مطلع عام 2013.

وتنتشر القوات الفرنسية عبر تشاد وموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو بقوة تضم 3500 جنديا مهمتها تعقب المتشددين.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, التطرف, دول الساحل, فرنسا, كازنوف


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة